Jer dobre knjige tako žive

Velike priče pre 36 minuta  |  Piše Marko Prelević
Jer dobre knjige tako žive

Šta smo sve čuli, videli i naučili tokom prvog meseca akcije izbora najboljih 100 romana sa našeg govornog područja

Kada ste novinar, mnogo vas žuljaju informacije koje imate. Želite da ih podelite sa čitaocima što pre, da ih pustite da žive u javnosti, pa šta košta da košta… A nekada, eto, morate da ćutite, zarad nekog višeg cilja da kao hrčak prikupljate podatke, i da ih s čitaocima – zbog kojih se sve ovo i radi – delite na kašičicu. Nije da je nama najteže, ali činjenica je da nije lako imati već skoro stotinu članova žirija koji su Velikim pričama (i Nedeljniku) poslali
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