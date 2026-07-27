Ona se ipak udala za generalovog sina

Velike priče pre 13 minuta  |  Piše Veljko Miladinović
Ona se ipak udala za generalovog sina

Bilo je sasvim moguće da je bila ono što je tvrdila komunistička propaganda – obična zavodnica i manipulatorka ljudskim osećanjima. Ali bila je u igri i druga varijanta. Koga je ona imala, kao progonjena zver sa lažnim identitetom, u nepoznatoj zemlji, takođe bez znanja jezika, osim Jana Šejne Juniora?

Kada je Goran Marković tokom dopisivanja sa kolegom Rajkom Grlićem na Velikim pričama („Jesi li snimio ovo?“) napisao tekst Evženija, žena zbog koje je počelo ’praško proleće’, mnogi čitaoci su bili u isto vreme i fascinirani i zaintrigirani. Nekoliko meseci kasnije, Marković je poželeo da nađe junakinju i svoju bivšu koleginicu. Ovo je OSMI NASTAVAK serijala „Velika potraga Gorana Markovića“ Prethodni deo pročitajte OVDE. Svi objavljeni nstavci dostupni su OVDE.
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