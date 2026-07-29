Zelenski ocenio sastanak sa Trampom u Vašingtonu kao odličan

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je kao odličan ocenio svoj današnji sastanak u Vašingtonu s predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump). „Odličan sastanak sa predsednikom Trampom u Ovalnom kabinetu.

Hvala Vam na svemu što zajedno radimo da zaštitimo živote Ukrajinaca i postignemo mir“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama. Naveo je da je s Trampom razgovarao „o licencama za proizvodnju raketa-presretača Patriot (u Ukrajini) i nekim drugim idejama koje bi mogle da pomognu“ borbu njegiove zemlje protiv agresije Rusije i da je „važno aktivirati diplomatski proces“, dodao je Zelenski bez detalja. Zelenski u Vašingtonu prisustvuje nacionalnoj komemoraciji