Zelenski ocenio sastanak sa Trampom u Vašingtonu kao odličan

Danas pre 12 sati  |  Beta
Zelenski ocenio sastanak sa Trampom u Vašingtonu kao odličan

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je kao odličan ocenio svoj današnji sastanak u Vašingtonu s predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump). „Odličan sastanak sa predsednikom Trampom u Ovalnom kabinetu.

Hvala Vam na svemu što zajedno radimo da zaštitimo živote Ukrajinaca i postignemo mir“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama. Naveo je da je s Trampom razgovarao „o licencama za proizvodnju raketa-presretača Patriot (u Ukrajini) i nekim drugim idejama koje bi mogle da pomognu“ borbu njegiove zemlje protiv agresije Rusije i da je „važno aktivirati diplomatski proces“, dodao je Zelenski bez detalja. Zelenski u Vašingtonu prisustvuje nacionalnoj komemoraciji
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zelenski i Tramp razgovarali o jačanju ukrajinske PVO; Medvedev: Imamo dovoljno ljudi za rat

Zelenski i Tramp razgovarali o jačanju ukrajinske PVO; Medvedev: Imamo dovoljno ljudi za rat

RTS pre 18 minuta
Zelenski: Putin je izgubio inicijativu, rat odlučuju tehnologija i inovacije

Zelenski: Putin je izgubio inicijativu, rat odlučuju tehnologija i inovacije

Politika pre 8 minuta
Putin je izgubio?

Putin je izgubio?

B92 pre 23 minuta
Senat podržao zakon o sankcijama Rusiji i Iranu nazvan po Lindziju Grejamu

Senat podržao zakon o sankcijama Rusiji i Iranu nazvan po Lindziju Grejamu

Politika pre 28 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski i Tramp razgovarali o jačanju ukrajinske PVO; Rusija granatirala naselja u Hersonskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski i Tramp razgovarali o jačanju ukrajinske PVO; Rusija granatirala naselja u Hersonskoj oblasti

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonRusijaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

CENTCOM: Presretnute sve iranske rakete, SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku

CENTCOM: Presretnute sve iranske rakete, SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku

Insajder pre 12 minuta
Netanjahu: Idem u Njujork uprkos Mamdanijevim pozivima da me uhapse

Netanjahu: Idem u Njujork uprkos Mamdanijevim pozivima da me uhapse

Insajder pre 2 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - CENTCOM: SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku;IRGC: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

BLISKOISTOČNI SUKOB - CENTCOM: SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku;IRGC: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

RTV pre 8 minuta
Požari širom Francuske, Španije , Italije, Grčke - hiljade evakuisanih

Požari širom Francuske, Španije , Italije, Grčke - hiljade evakuisanih

RTV pre 18 minuta
Čikago:U nedelju parastos i Dan sećanja na sve Srbe poginule u ratovima 1990-ih

Čikago:U nedelju parastos i Dan sećanja na sve Srbe poginule u ratovima 1990-ih

RTV pre 3 minuta