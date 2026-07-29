Srednji kurs dinara za evro 117,4119 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4119 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši 0,1 odsto i iznosi 103,2102 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,0 odsto, a od početka godine za 3,2 odsto.