Srednji kurs dinara za evro 117,4098 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4098 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4098 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 103,0362 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru nepromenjen je u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 1,5 odsto, a od početka godine za 3,0 odsto.
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