Međugorje nije srušilo Jugoslaviju, ali…

Velike priče pre 37 minuta  |  Piše Dragan Markovina
Međugorje nije srušilo Jugoslaviju, ali…

Pravog razloga za smijeh imaju najviše u Međugorju, za sve ove godine, pa i s ovim vandalizmom. Jer države nestaju, narodi bivaju izbrisani, gradovi rušeni, konteksti nestaju, vlast im je bila apsolutno nesklona, a sad im je apsolutno sklona, no to se nikako ne dotiče onoga što se odvija u tom hercegovačkom mjestu. A odvijaju se vjera i business as usual

Davno je to bilo kad je međugorski fratar, fra Jozo Zovko, predstavio javnosti šestero djece koja su se klela da su na obližnjem brdu vidjela Gospu i komunicirala s njom. Od tada, odnosno od tog 24. lipnja 1981. godine, prošlo je sad već punih 45 godina i mjesec dana, svijet se iz temelja promijenio u tom periodu, kako globalno, tako i regionalno i lokalno. Ali su se više od bilo čega drugoga promijenili životi fra Joze Zovke i samog Međugorja, a u bitnome i
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