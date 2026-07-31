Partizan odlaže meč protiv niškog Radničkog

Nije bilo potrebe da Partizan odlaže obaveze na domaćoj sceni zbog UNA Štrasena, ali će zato iskoristiti "džokera" između dve utakmice protiv Tobola.

Kako navodi "Mozzart sport", crno-beli su zatražili da se gostovanje niškom Radničkom, prvobitno planirano za osmi avgust, odigra u nekom drugom terminu. To je potpuno logičan zahtev, kada se uzme u obzir da let od Beograda do Kostanaja traje približno 15 sati. Očekuje se da će Superliga izaći u susret "parnom valjku" i to ozvaničiti u ponedeljak. Već je dva puta odgovarala potvrdno na slične molbe koje su stigle iz Pančeva i sa "Marakane". Železničar nije odigrao