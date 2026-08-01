Dvadeset i jedan mesec od pada nadstrešnice: Pravde i dalje nema

Navršava se 21 mesec od kada je, 1. novembra 2024. godine, u 11 časova i 52 minuta, pala nadstrešnica rekonstruisana i dvaput svečano otvarane Železničke stanice u Novom Sadu. Na licu mesta poginulo je 14 osoba. Dve osobe su preminule u bolnici.

Na licu mesta poginulo je 14 osoba. Dve osobe su preminule u bolnici. Od svih žrtava pada nadstrešnice i jedne od najvećih tragedija u istoriji Novog Sada, preživela je samo jedna osoba, studentkinja medicinskog fakulteta. Pravde i dalje nema, jer niko nije osuđen za ono što se dogodilo na Železničkoj stanici tog 1. novembra. Umesto efikasne istrage i sudskog procesa koji bi pokazao da je Srbija i dalje država, meseci nakon pada doveli su do produbljivanja podela u