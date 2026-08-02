Kako sam s gazda Jezdom pobegao iz Jugoslavije

Velike priče pre 33 minuta  |  Piše Miša Brkić
Kako sam s gazda Jezdom pobegao iz Jugoslavije

Pljačkaš deviza iz narodnih slamarica i omiljeni Miloševićev bankar pobegao je u prisustvu novinara. Da li sam zaista sedeo na milionima u gepeku „Shevrolet Lumina“ i da li su me stvarno žuljali dolari?

Tekst „Fišer, Spaski, Zita, Jezda i kofer sa 5 miliona dolara u kešu“ na portalu Velike priče vratio me je u 33 godine staru dogodovštinu s Jezdimirom Vasiljevićem, zvanim gazda Jezda, vlasnikom štedionice Jugoskandik, u kojoj sam učestvovao kao novinar „Borbe“. (Zahvalnost autoru teksta Marku Preleviću za podsećanje.) Beše osunčana nedelja, 8. mart 1993. godine. U 10 sati zvoni telefon. „Traži te Manjo“, kaže gospođa Brkić. Svašta čoveku proleti kroz glavu kad ga
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