Studenti u blokadi objavili da je udruženje Studentska lista upisano u APR

Beta pre 5 minuta

Studenti u blokadi su danas objavili da je Udruženje „Studentska lista“ upisano u Agenciji za privredne registre (APR).

"Planiramo. organizujemo se. Radimo", piše u njihovoj kratkoj objavi na društvenoj mreži "iks" (X) uz natpis - "Studenti pobedjuju".

Prethodno je televizija N1 objavila da dokumenti pokazuju da je "Studentska lista" registrovana kao udruženje još 21. maja ove godine.

Удружење „Студентска листа“ је уписано у АПР. Планирамо. Организујемо се. Радимо. СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ!— Studenti_u_blokadi (@studentblokade) August 3, 2026

Udruženje je registrovano na određeno vreme - do 1. maja 2028, što je utvređeno rešenjem APR od 14. jula o ispravci greške, piše na sajtu te televizije:

Na sajtu APR-a kao oblast ostvarivanja ciljeva tog udruženja navodi se: "Širenje svesti kod građana o značaju demokratije i fer i poštenih izbora".

(Beta, 03.08.2026)