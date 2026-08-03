Uspelo spasavanje dečaka sa litice kod manastira Preobraženje

Naslovi.ai pre 2 sata
Uspelo spasavanje dečaka sa litice kod manastira Preobraženje

Brzom intervencijom vatrogasaca i prisebnošću monaha izbavljen dečak koji se popeo na stenu u Ovčar Banji.

Kod manastira Preobraženje u Ovčar Banji uspešno je spasen dečak koji je ostao zarobljen na nepristupačnoj litici visokoj oko 15 metara. U akciju spasavanja su se, pored vatrogasaca, uključila i dvojica monaha koja su ostala uz dete na steni dok pomoć nije stigla. Prema nezvaničnim navodima, desetogodišnji dečak se popeo na stenu imitirajući poznatog superheroja. RINA Euronews N1 Info Nova Blic Ozon press Nova

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