Peter Mađar: Za milimetar izbegnuto potpuno gašenje nuklearne centrale Pakš

Nova pre 14 minuta
Peter Mađar: Za milimetar izbegnuto potpuno gašenje nuklearne centrale Pakš

Vodostaj na Dunavu u Mađarskoj bio je noćas toliko nizak da umalo nije doveo do toga da se potpuno zatvori "Pakš" jedina mađarska nuklearna elektrana, rekao je premijer Peter Mađar.

"Oko 1.30 noćas bili smo nekoliko milimetara od toga da moramo potpuno da zatvorimo elektranu 'Pakš', ali onda je nivo vode prestao da pada i do jutra se podigao za 1,5 centimetar. Poslednja turbina trenutno bezbedno radi", napisao je Mađar na društvenim mrežama, prenosi Gardijan. Elektrana radi sa smanjenim kapacitetom, tek nešto više od 10 odsto, od kada je nivo Dunava pao rekordno nisko, zog čega je nemoguće obezbediti njeno odgovarajuće hlađenje. Premijer
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