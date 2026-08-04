Srednji kurs dinara za evro 117,3736 dinara

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3736 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u utorak 117,3736 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je nepromenjen i iznosi 101,7896 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,7 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,6 odsto, a od početka godine za 1,8 odsto.
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