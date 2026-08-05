Kurti i predsednik DSK i dalje bez dogovora

Beta pre 56 minuta

Sastanak lidera Pokreta Samoopredeljenje (PS) i vršioca dužnosti premijera Aljbina Kurtija sa predsednikom Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ljumirom Abdidžikuom ponovo je danas završen bez postizanja političkog dogovora.

Kurti i Abdidžiku sastali su se nakon sednice poslaničke grupe DSK-a.

"Nemamo nikakve vesti dok ne postignemo dogovor. Kada ga postignemo, obavestićemo vas", rekao je Kurti nakon sastanka.

To je bio drugi sastanak Kurtija i Abdidžikua u protekla dva dana.

Ni trosatni sastanak održan juče nije rezultirao sporazumom o formiranju novih institucija Kosova.

Konstitutivna sednica kosovske Skupštine biće održana sutra i na njoj bi, posle potvrde mandata i polaganja zakletve, trebalo da budu izabrani predsednik i petorica potpredsednika parlamenta.

(Beta, 05.08.2026)

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