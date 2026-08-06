Infantino se izvinjava zbog grešaka, ali ostaje predsednik FIFA

Đani Infantino se izvinio zbog „grešaka“ koje je napravio u vezi sa kontroverznim planom da udeo u takmičenjima pod okriljem Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) proda privatnim investitorima, ali će ostati čelnik Svetske kuće fudbala pošto je dobio podršku viših rukovodilaca na sastanku u Maroku.

Posle sve glasnijih i masovnijih kritika njegovom planu – od kojeg je navodno u međšuvremenu odustao – Infantino je sazvao sastanak Upravnog odbora u sedištu FIFA u Africi, u marokanskom Rabatu. Posle četiri sata sastančenja, Upravni odbor FIFA objavio je izjavu podrške Infantinu. Pre ovog sastanka, Infantino je bio na udaru kritika zbog kontroverzne ideje da privatizuje takmičenja pod okriljem FIFA, a pre svega Svetsko prvenstvo. Evropska fudbalska unija (UEFA)