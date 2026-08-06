Kecmanović poražen posle maratona

Srpski teniser Miomir Kecmanoviće je završio učešće na Mastersu u Montrealu u melu koji je trajao dva sata i 54 minuta.

Njega je u drugom kolu sa 2:1 (6:7, 6:4, 6:4) savldao francuski teniser Artur Rinderkneš. Viđeno je po dva brejka u prvom setu, a u 13. gemu je slavio Kecmanović sa 7:5. Francus je uzeo po brejk u naredna dva seta i to mu je bilo dovoljno da oba dobije po 6:4. Imao je Kecmanović po četiri brejk lopte i u drugom i trećem setu, ali nije uspeo da uzme servis Francuzu i nažalost Srbija je ostala bez predstavnika u Montrealu.