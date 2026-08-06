A šta ako nije problem samo u njemu?

Velike priče pre 32 minuta  |  Piše Vladimir Novaković
A šta ako nije problem samo u njemu?

Fudbalu nije potrebna ni revolucija, niti kalif umesto kalifa, nego jasno uređen, pošteni transparentan sistem. Bez toga je zaista svejedno da li na vrhu piramide sedi Gianni, Vito ili Nasser

Moram da krenem iz ličnog ugla: Markov i moj plan za ovo leto bio je jednostavan – odradimo Mundijal do kraja, podvučemo crtu, i onda se odmorimo dve nedelje. Klubovi su tek počeli da se pripremaju, najbolji igrači su još na odmoru, sigurno neće biti ničeg dramatičnog. I fakat, nije bilo ničeg dramatičnog prvih nedelju dana, a onda je Giannija Infantina zasvrbela ruka, i svoj master plan pokazao je očima koje to nije trebalo da vide. Od kada je FIFA ušla u
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A šta ako nije problem samo u njemu?

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