Vremeplov: Umro Rembrant

Danas je sreda, 4. oktobar 2017. Do kraja godine ima 88 dana. 1787 - Rođen je francuski političar i istoričar Fransoa Pjer Gijom Gizo, šef diplomatije od 1840. do 1847. i predsednik vlade od 1847. do 1848. Oboren je s vlasti u Februarskoj revoluciji 1848. kada je oboren i kralj Luj Filip. Dela: "Istorija engleske revolucije", "Istorija civilizacije u Francuskoj". 1824 - Donet je prvi ustav Meksika kao suverene države. Proces...