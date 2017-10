Brnabić: Vrlo malo izbalansiranih medija

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas u Kruševcu da je "njen lični utisak kako u Srbiji ima vrlo malo medija koji su izbalansirani". "Ne bih se mešala u rad medija, meni je OK i ovako i onako. Ne bih rekla da je neko tu kriv ili odgovoran. Potpuno mi je OK da svako u Srbiji misli i da izveštava kako god hoće. U tom smislu ne vidim što je to izazvalo toliku polemiku", rekla je Branbić. Dodala je je "da je njoj u redu i kada je neko...