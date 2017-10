Erdogan-Višnjićevo proročanstvo

Ode Erdogan, dođe vikend, red je da podvučemo crtu i da hladne glave (naravno, koliko je to našim glavama moguće) razmotrimo domete i rezultate sultanove posete bivšem pobunjeničkom pašaluku. I - šta kažem? Eh, šta! Ako me baš pitate, držim da je poseta mnogo značajnija po onome što Erdogan nije rekao i učinio, nego po onome što je rekao i učinio. A kako to mislim? Evo kako! Da je sultan Erdogan imao bar "m" od mentaliteta, "p" od pameti i...