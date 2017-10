Sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i toplo

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 4 na jugu do 14 na istoku, najviša od 19 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 11 C, najviša oko 20 C. U narednih sedam dana, do 21. oktobra, u Srbiji će jutra biti sveža, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno...