Vučić: Srbija na Kosovu pouzdan partner

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Sporazum o pravosuđu na Kosovu biti sproveden u petak ili u ponedeljak i da je Srbija " pouzdan partner". "Neki kasne u formiranju Zajednice srpskih opština četiri godine i šest meseci, od aprila 2013. godine ako se ne varam. I ne pada im na pamet da urade to, i imaju podršku od mnogih iz sveta... Bolje da me ne vuku za jezik", rekao je Vučić. A i jedni i drugi neka razmisle da li to...