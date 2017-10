“Zoranov brk” Svetlani Bojković

“ Pripremajući se četiri nedelje za to što ću da kažem, pregledala sam snimke, pregledala sam podatke, i zaključila sam da sve može da se vidi, ali ne vidi se ono najvažnije – ne vidi se Zoranova dobrota. Ne vidi se njegov stid pred umetnošću. Ne vidi se ono sve najvažnije. Razlog zašto sam došla da kažem nešto jeste ovaj papir, novinski isečak koji čuvam dugo, i čuvaću ga do kraja svog života. To je ’’Pismo jačem’’. Pročitavši to shvatila...