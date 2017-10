Uz "migove" će do 2040.: Leteti i "orlovi" Gađaju mete na daljini od 40 kilometara i po mraku

Tako su u Ministarstvu odbrane potvrdili pisanje “Blica” da će uz “migove 29” biti produžen životni vek i “orlovima”. - U dosadašnjoj eksploataciji, avioni tipa “orao” prosečno su naleteli četvrtinu propisanog časovnog veka upotrebe od 3.000 sati. Ispitivanja stanja strukture aviona potvrdila su mogućnost produženja veka upotrebe ovih aviona do 48 godina, to jest orijentaciono do 2040. godine - naglašavaju u Ministarstvu. Kako...