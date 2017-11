Glasanje za najboljeg MTV regionalnog izvođača

Glasanje za prestižnu MTV nagradu za Best Adria Act, odnosno najboljeg regionalnog izvođača, traje do ponedeljka, 6. novembra u 23:59. Nominovani za ovu titulu su Sara Jo, bendovi Ničim izazvan i Koala Voice, Marin Jurić Čivro i Nina Kraljić. Ime pobednika biće objavljeno u utorak, 7. novembra. Glasanje se odvija na sajtu www.mtvema.com i za kategoriju Best Adria Act traje do ponedeljka, 6. novembra u ponoć, dok je za sve ostale MTV...