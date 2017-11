Pesma „He's a rebel“ ženskog sastava The Crystals bila je na prva Bilbordovoj top listi pre tačno 55 godina, 3. novembra 1962. godine. Ispostaviće se da je to bila jedina njihova pesma na prvom mestu ove liste, a da je ustvari one nisu ni otpevale. Pre nego što je snimljena ova pesma, The Crystals su imale već dva hita koja su se našla u prvih 100 na Bilbordovoj listi, a koje su snimile za producentsku kuću „Filis Lejbl“ Fila Spektora....