Odbojkaši Valjeva bez poraza grabe ka Superligi

Foto: Promo Valjevci su tako došli do petog uzastopnog trijumfa i učvrstili se na prvom mestu tabele, sa jasnom ambicijom da se plasiraju u Superligu. To su pokazali i tako što su do sada savladali tri bivša superligaša - Partizan, Klek i sada Železničar. Trener Mirko Ristović veruje da su spremni za najviši rang takmičenja, kao i kapiten Nikola Ražnatović. - Naša ekipa je spoj iskustva i mladosti, pa pored Bulatovića, Kneževića i...