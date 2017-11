Odbojkašice: Partizan dobio Srem posle pet setova, Jedinstvo nadigralo tent

Foto: ŽOK Partizan / Promo Crno-bele su došle do drugog trijumfa u šampionatu, i to nakon što su posle 0:2 u setovima uspele da se vrate u meč, a zatim su u taj-brejku ubedljivo slavile. Početak nije ukazivao da bi Partizan mogao da se raduje, pošto je Srem prilično lako rešio prva dva seta u svoju korist. Međutim, tim iz Sremske Mitrovice kao da nije umeo da prelomi utakmicu i potpuno je stao. To je beogradska ekipa iskoristila, rutinski...