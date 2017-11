Goša u stečaju

Beta pre 50 minuta

Stečaj fabrike šinskih vozila Goša otvoren je danas, a prvo poverilačko ročište zakazano je za 27. decembar, objavio je RTS.Stečajni postupak Goše pokrenula je zemunska firma AA Kapital konsalting 2017 zbog potraživanja 400.000 evra.Za stečajnog upravnika tog preduzeća iz Smederevske Palanke imenovan je Aca Micić iz Žagubice.Svi poverioci Goše imaju rok od 90 dana da prijave svoja potraživanja.Goša je do aprila ove godine bila u vlasništvu slovačke firme ŽOS Trnava koja je svoja potraživanja prenela na ćerku firmu ŽOS Zloven kad je tu fabriku proda kiparskom Lisnartu.Firma AA Konsalting kapital, osnovana pre nešto više od dva meseca, kupila je ta potraćivanja od ŽOS Zlovena.Radnici Goše su od marta ove godine štrajkovali zbog neisplaćenih plata i doprinosa sve do septembra kada su ugovoreni novi poslovi i novi vlasnik počeo da isplaćuje zaostale dugove.Do sada je Lisnart isplatio oko 190.000 dinara duga po radniku a duguje im se po oko 600.000 do 800.000 dinara, zavisno od visine plate.