Tramp: Put u Aziju pokazao - ugled SAD nikad nije bio jači

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas, po povratku sa višednevne turneje po Aziji, da je to bilo "istorijsko i izuzetno uspešno putovanje" koje je pokazalo da "ugled SAD u svetu nikada nije bio jači". Tramp je to rekao u obraćanju iz Bele kuće, nakon što je obišao pet azijskih zemalja, istakavši da želi da američki narod obavesti o svom "ogromnom uspehu", prenosi AP. On je svoje putovanje nazvao "istorijskim" i naglasio da su...