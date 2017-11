Dodik tokom intervjua prekrojio mapu balkana, ovako bi region izgledao po njegovoj zamisli

- Referendum nije na dnevnom redu - izjavio je Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske u ekskluzivnom razgovoru za DW. - Nijedan organ, nijedna institucija u RS to nema na svom dnevnom redu. Špekulacije o tome postoje, partijski stavovi o tome postoje, mišljenja pojedinaca o tome postoje, to je nesumnjivo i to nije da nije javna tema, ali institucionalna tema nije - rekao je Dodik u razgovoru koji je sniman sredinom oktobra – dakle pre...