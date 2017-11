Danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 16 stepeni

Vetar će biti slab i umeren, zapadni, jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 7 C, najviša od 10 do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Vetar uglavnom slab, zapadni, jugozapadni. Najniža temperatura 7 C, najviša oko 16 C. Do subote pretežno sunčano i toplo, po kotlinama i nižim predelima maglovito. Magla će se u četvrtak i petak ponegde zadrzati duže tokom prepodneva....