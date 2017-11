Obradović: Mladić je srpski heroj

Reagujući na presudu Ratku Mladiću u haškom tribunalu Boško Obradović, lider Pokreta Dveri rekao je da on ne priznaje Haški tribunal, jer je to antisrpski sud i njegov smisao je da presudi srpskoj istoriji i srpskom narodu. On je naveo da je odluka o doživotnoj kazni Ratku Mladiću vrhunac delovanja Haškog tribunala kao antisrpskog i antipravnog suda čije odluke smatram skandaloznim. "Odbacujem sve presude haškog tribunala kao nepravedne...