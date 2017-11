Mugabeov naslednik danas polaže zakletvu

Šef poslaničke grupe ZANU-PF, Lavmor Matuke rekao je za Rojters da će Mnangagva položiti zakletvu unutar 48 časova od Mugabeove ostavke i ostaće na mestu predsednika Zimbabvea do isteka Mugabeovog mandata, do sledećih izbora, koji se moraju održati do septembra 2018. godine.Mugabe (93) je juče podneo ostavku. On je, kako prenosi AP, izjavio da ostavku podnosi "odmah i dobrovoljno", kako bi imao "lagani prenos moći", nakon 37...