Stoltenberg: NATO pomogao okončanje mračne stranice istorije Evrope

On je pozdravio presudu generalu Mladiću, naglasivši da ona "pokazuje da je vladavina prava na delu i da su odgovorni za zločine pozvani na odgovornost". Stoltenberg je rekao da je zapadni Balkan od strateške važnosti za NATO i da budućnost regiona vidi u evroatlantskoj saradnji i integracijama za one koji to žele. "Nadam se da će današnja presuda približiti region pomirenju", dodao je Stoltenberg. Ministar inostranih poslova Velike...