Vremenska prognoza: Jutarnji mraz hladi novembar

POČETAK vikenda obeležiće pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, ali se već tokom popodneva očekuje naoblačenje na severozapadu i severu Srbije. Minimalna današnja temperatura biće od minus dva do šest, a maksimalna od 11 u Dimitrovgradu do 16 stepeni u Loznici i Valjevu. Najhladnije će biti u Negotinu, svega sedam stepeni. Jače zahlađenje meteorolozi najavljuju od nedelje do srede, a novi hladni talas očekuje se sledećeg vikenda....