Grujić privremeno napušta Enfild

Često nije ni na klupi za rezerve, pa je jasno da bi mladi reprezentativac Srbije morao na pozajmicu u januaru. To je najavio i njegov menadžer Zoran Stojadinović u razgovoru za Blic. - Grujić već u januaru mora da ide negde na pozajmicu, u ekipu koju će igrati. To mora da bude neki engleski klub, da ne bi napravio grešku kao što je to uradio Lazar Marković. Da je Lazar bio moj klijent, nikada ga ne bih savetovao da napušta Englesku. Promenio...