Počeli radovi na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta

Radove na modernizaciji i rekonstrukciji železničke pruge Beograd-Budimpešta, na deonici od Beograda do Stare Pazove dužine 34,5 kilometara, počeli su danas.



Radove na toj deonici će izvoditi kineske kompanije Čajna rejlvejz internešnel (China Railways International) i Čajna konstrakšn kompani (China Construction Company) a vrednost ugovora je 350,1 milion dolara.



Planirano je da deonica bude završena u roku od tri godine, a kompletna brza pruga Beograd-Budimpešta za šest godina.



Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina.



Ukupna vrednost radova u Srbiji, na pruzi do granice sa Mađarskom dužine 184 kilometra, je oko dve milijarde dolara. Priprema tog projekta je trajala tri godine.



Na delu pruge Beograd Centar-Stara Pazova biće kompletno rekonstruisana i modernizovana građevinska i elektrotehnička infrastruktura da bi vozovi od Beograda do Batajnice mogli da idu brzinom do 120 kilometara na sat, a od Batajnice do Stare Pazove, gde će biti četiri koloseka, i do 200 kilometara na sat. Sada se vozovi na toj pruzi kreću maksimalnom brzinom do 70 kilometara na sat.

Za finansiranje radova na deonici Beograd-Stara Pazova uzet je kredit od kineske Export-import banke u vrednosti 297,6 miliona dolara. Godišnja kamatna stopa na tu pozajmicu je dva odsto, rok otplate je 180 meseci i poček 60 meseci.



Predviđeno je da roba, tehnologije i usluge koje se nabavljaju iz tog kredita budu nabavljene pretežno u Kini.



Obeležavanju početka radova na Železničkoj stanici Zemun prisustvovali su premijerka Srbije Ana Brnabić, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i zamenik direktora Nacionalne komisije za razvoj i reformu Kine Vang Sjaotao.