Dačić: Potreban minimum zajedničkog interesa Srbije i SAD zbog stabilnosti regiona

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je večeras da Srbija i SAD trebaju da nađu "minimum zajedničkog interesa" kako bi time doprineli stabilnosti regiona."Nema stabilnosti u regionu ako SAD ne pronađe zajednički interes sa najvećom zemljom i najvećim narodom na Balkanu, a to je Srbija i srpski narod", rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije.On je, nakon višednevne posete Vašingtonu napomenuo i da "u tom smislu treba tražiti minimum zajedničkih interesa kako bismo time doprineli stabilnosti čitavog regiona".Dačić je napomenuo SAD imaju neku svoju politiku i da njih zanima ruski uticaj u regionu.Govoreći o nedavno objavljenom izveštaju Atlantskog saveta o novoj američkoj strategiji za Balkan, on je istakao da u formalnom smislu to nije dokument američke administracije, već nevladine organizacije koji može da ima neki uticaj, ali "ne mora da znači".Kada je reč o eventualnim zahtevima za izmenu formata pregovora Beograda i Prištine, Dačić je naveo da nije Srbija prebacila pregovarački proces na EU, već je to bio predlog Evropske unije."U vreme (bivšeg predsednika Srbije Borisa) Tadićeve administracije je Generalna skupština UN donela takvu rezoluciju i taj format se ne može promeniti tek tako", rekao je Dačić.Dodao je da niko formalno nije ni izneo predlog za promenu formata i naveo da misli da oko toga postoje velika razmimoilaženja između EU i SAD."Da mi sada ne pričamo bajke, SAD su uvek na neki način bile iza scene prisutne i tokom ovog dijaloga", rekao je Dačić.