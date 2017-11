Sezona iz snova Aleksandra Pešića!

Kako sezona odmiče, Aleksandar Pešić sve više izlazi iz senke Ričmonda Boaćija, sa kojim čini najubojitiji tandem u Superligi ove sezone. Posle jučerašnjeg het-trika protiv Radnika, Pešić sada ima na svom kontu 15 postignutih golova i 11 asistencija, prvi je strelac lige, a treba reći i da je juče ustupio Branku Jovičiću da šutira jedanaesterac iako je on bio predviđen da to učini. Uz to, imao je i još par ozbiljnih priika i juče je zaista...