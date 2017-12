Štjepanek: Čast mi je što sam deo Đokovićevog tima

Beta pre 3 sata

Novi trener Novaka Đokovića, Čeh Radek Štjepanek, izjavio je da mu je čast što je postao novi član tima srpskog tenisera i istakao da veruje da njihov prijateljski odnos može da se preslika i na teren u pozitivnom smislu."Čast mi je što sam postao novi član Novakovog tima. To je novi izazov za mene, kom se radujem. Verujem da ćemo kao tim pomoći Đokoviću da ostvari svoje ciljeve. Dugo godina smo prijatelji i verujem da taj naš odnos može da se preslika i na teren u pozitivnom smislu i da ćemo ostvariti rezultate na koje ćemo obojica biti ponosni", rekao je Štjepanek.Štjepanek se pridružio trenerskom timu Novaka Đokovića za narednu sezonu. On je pojačao stručni štab na čijem je čelu Amerikanac Andre Agasi.Čeh, koji se nedavno i zvanično oprostio od teniske karijere, počeće da trenira sa Đokovićem narednih dana u Monte Karlu, u sklopu priprema za početak naredne sezone i za predstojeća takmičenja."Radek je jedan od mojih najboljih prijatelja na ATP turu i uvek me je impresionirao njegov nivo odlučnosti, strasti i ljubavi prema ovom sportu. Činjenica da je tek nedavno završio tenisku karijeru, u 37 godini, govori dovoljno o tome koliko je bio posvećen i koliko je voleo tenis. Reč je o teniseru s velikim iskustvom i znanjem, a godinama je igrao na visokom nivou. Uzbuđen sam što smo ujedinili snage i jedva čekam da se opet takmičim, s novim timom koji će me podržavati", rekao je Đoković.Štjepanek i Agasi će putovati i trenirati sa Đokovićem u zavisnosti od plana koji budu napravili za 2018. i kalendara takmičenja koje srpski teniser tek treba da potvrdi."Andre je predložio da kontaktiram Radeka i sugerisao da nam se pridruži, što je još jedan od razloga zbog kojih sam siguran da će njih dvojica odlično da sarađuju. Nova sezona samo što nije počela, a čeka me dugačak put ka povratku na ono gde sam stao. Svesni smo da je potrebno da idem korak po korak, i da nigde ne žurim. Osećam se bolje, i jedva čekam opet da zaigram", rekao je Đoković.Štjepanek je postao profesionalni teniser 1996. godine, a istakao se rezultatima u dublu, gde je tokom karijere osvojio 18 titula, uključujući Australijan open 2012. i Otvoreno prvenstvo SAD 2013. On je osvojio i Dejvis kup sa Češkom 2012. i 2013, bronzanu medalju u miksu na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. U singlu, Štjepanek je osvojio pet ATP titula, a osmo mesto na ATP listi mu je bio najbolji plasman.