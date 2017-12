Vulin: Vojna neutralnost moguća samo uz jaku i moćnu vojsku

Beta pre 3 sata

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da je politika vojne neutralnosti Srbije moguća samo uz jaku i moćnu vojsku, a da je vrhovni interes zemlje stabilnost i mir u regionu."Mi smo vojno neutralni. To je naša politika od koje nećemo odstupati. Ali da bi ona bila prihvaćena i delotvorna, vi morate imati moćnu vojsku koja je u stanju da sačuva vojnu neutralnost. Srbija je vojno neutralna, ali vrlo osposobljena da brani svoje interese i građane", kazao je Vulin za televiziju Pink.On je istakao i da svaki građanin Srbije može da bude siguran da je zemlja stabilna, čuvana i branjena, kao i da je niko ne može ugroziti nekažnjeno.Navodeći da je cilj da srpski vojnik bude zadovoljan, Vulin je ponovio da će svi pripadnici bezbednosnog sektora do kraja godine dobiti 10.000 dinara bonusa, kao povišicu plata pripadnicima vojske od 10 odsto od januara iduće godine."Naš cilj je da vojnik bude zadovoljan, jer vojnik je posvećen, voli svoj posao, svoju zemlju, svoj narod. Radi mnogo, vrlo retko se njegov radni dan završi sa osam sati, skoro nikada, uvek ima još neku dužnost. Srbija voli svoju vojsku, hajde da pokažemo da je i poštujemo", rekao je Vulin i dodao da se posle mnogo godina vodi računa i o stambenom pitanju pripadnika vojskeDodao je da je do sada na konkursu za prijem profesionalnih vojnika primljeno oko 1.700 ljudi, da ima više od 200 otvorenih radnih mesta, kao i da se prijem novih pripadnika nastavlja.