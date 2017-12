Dačić: Ako idemo samostalno, naš kandidat za gradonačelnika Beograda biće Aleksandar Antić

Beta pre 5 sati

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić najavio je danas da će u slučaju da ta stranka izađe na beogradske izbore na listi sa Jedinstvenom Srbijom, kandidat koalicije SPS-JS biti aktuelni ministar rudarstva i bivši predsednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić.Obraćajući se novinarima pre početka sednice Glavnog odbora socijalista, Dačić je kazao da će do kraja meseca ili početkom naredne godine vrh SPS-a u dogovoru sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem odlučiti da li će na beogradske izbore te stranke izaći na zajedničkoj ili na dve odvojene liste."Imamo dve opcije, razgovaraćemo sa Vučićem o zajedničkoj listi ili ćemo samostalno na izbore sa Jedinstvenom Srbijom. U svakom slučaju, očekujem pobedu sa koalicionim partnerima, odnosno sa Aleksandrom Vučićem što znači da ćemo osvojiti više od 50 odsto odborničkih mesta u Skupštini Beograda nezavisno od toga da li ćemo ići sa jednom ili dve liste", kazao je Dačić.Navodeći da je SPS na prethodnim beogradskim izborima osvojio 11 odsto glasova, Dačić je kazao da na predstojećim izborima stranka ima veće ambicije od rezultata koje joj predviđaju analitičari.Upitan da li će SPS izgubiti identitet ako na beogradske izbore izađe u koaliciji sa SNS-om, Dačić je kazao da to što socijalisti dobro sarađuju sa naprednjacima ne znači da se "utapaju" u SNS."Neki misle da bi osvojili više glasova ako bi na izbore izašli odvojeno. Moguće je da naš ukupni zbir bude veći ako na izbore izađemo sa dve liste", naveo je Dačić u sedištu SPS-a u Beogradu.Govoreći o novinama u organizacionoj strukturi SPS-a, Dačić je najavio da će umesto Slavice Đukić Dejanović, novi zamenik predsednika stranke biti istoričar Predrag Marković, kome će kako je rekao, to biti prva operativna funkcija, a da će novi članovi Predsedništva SPS-a biti Nikola Šainović, Toma Fila i Ivica Tončev."Kandidat za predsednika Izvršnog odbora biće Vladimir Zagrađanin. Do kraja meseca biće održani izbori u Socijalističkoj omladini nakon kojih će biti kooptiranja u Glavni i u Izvršni odbor, kao i u Predsedništvo stranke", rekao je Dačić.On je najavio da će krajem 2018. godine biti održan i Kongres SPS-a, a da će unutarstranački izbori biti organizovani u drugoj polovini naredne godine.