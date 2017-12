Đukić Dejanović: Šainović odslužio kaznu, ima pravo i da se bavi politikom

Beta pre 4 sata

Funkcionerka Socijalističke partije Srbije (SPS) Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da je novi član Predsedništva SPS-a Nikola Šainović disciplinovano izdržao kaznu na koju ga je osudio Haški tribunal, posle čega je on građanin koji ima sva prava i da bi bila diskriminacija ne dozvoliti mu da se bavi politikom."On je jedan od vrsnih analitičara političkog života i on je čovek koji zaslužuje da se čuju njegova iskustva u metodama političkog života", rekla je Slavica Đukić Dejanović novinarima u Beogradu odgovarajući na pitanje čime je haški osuđenik Nikola Šainović zaslužio mesto u Predsedništvu SPS-a na koje juče izabran.Šainović, bivši potpredsednik Vlade SRJ, osuđen je na 18 godina zatvora pred Haškim tribunalom zbog deportacija i drugih nehumanih dela, ubistava i progona na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi, s namerom da prisilno raseli deo kosovskih Albanaca i promeni etnička ravnoteža Kosova, gde bi ponovo bila uspostavljena kontrola Srbije.Slavica Đukić Dejanović je istakla da je politika SPS-a državotvorna politika i da u nju treba da budu uključeni svi oni koji daju ogroman doprinos razvoju politike SPS-a i Srbije."Da li vi mislite da oni koji su osuđeni bilo gde imaju pravo na dostojanstven život i izražavanje političke volje. Ja mislim da imaju i da ne treba da budu građani drugog reda", rekla je Slavica Đukić Dejanović koja je i ministarka bez protfelja.Prema njenim rečima i mediji treba da sprovode antidiskiminatornu politiku."Ta diskriminacija da se neko vama ne dopada ili da nema pravo da neguje svoje političko ubeđenje zato što po vama ima prošlost koji vi ocenjujete loše - i to je vrsta diskriminacije protiv koje sam ja u principu", rekla je Slavica Đukić Dejanović.Upitana zašto je na jučerašnjoj sednici Glavnog odbora SPS-a smenjena sa mesta zamenika predsednika stranke ona je kazala da to nisu kadrovske izmene već očekivana podela zaduženja.Prema njenim rečima, po Statutu SPS-a zamenici predsednika stranke, odnosno potpredsednici biraju se na šest meseci.Novi zamenik predsednika SPS-a je istoričar Predrag Marković, a novi članovi Predsedništva SPS-a su Nikola Šainović, Toma Fila i Ivica Tončev.