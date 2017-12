Vučić: Daću mandat Jankoviću kad ga predloži većina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će mandat za sastav vlade dati Saši Jankoviću onda kad ga na izborima za mandatara predloži većina. Mandat za sastav nove vlade ću dati onog trena kada na parlamentarnim izborima većina predloži njega za mandatara, ali ako ne dođe do toga, onda ništa od toga, rekao je Vučić. On je u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi rekao da su mnogi o tome govorili kao o šali i ocenio da je to bila...