Uspostavljen zatvoreni sistem putarine: Beograd-Subotica košta 560 dinara

NA deonici od Beograda do Subotice će od danas u podne biti uspostavljen zatvoreni sistem naplate putarine, a vozači automobila će na ovoj trasi plaćati 560 dinara. Čeona naplatna stanica "Sirig", na kojoj su tokom letnjih meseci bile i kilometarske kolone, prestaće s radom. Od glavnog grada do mađarske granice vozači će prolaziti kroz samo dve rampe, i to u "Staroj Pazovi" i na stanici "Subotica-Jug". Oni koji budu želeli ranije da se...