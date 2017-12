Vladan Milojević: Treniram pobednike! Tek počinjemo da vraćamo Zvezdu tamo gde pripada

Došao je i taj dan! Dan za junake! One prave! Mnogo toga će stati u sutrašnji 90.minuta duela sa Kelnom (21.05 TV RTS). Napredak jednog kluba i jednog tima koji je skoro perfektno do sada predvodio Vladan Milojević. Međutim, potrebno je preskočiti granicu evropskog proleća. Za to je potreban pozitivan rezultat protiv Kelna. Crvena zvezda je u ozbiljno dobroj situaciji uoči poslednjeg kola Liga Evrope, ali Vladan Milojević poručuje da je...