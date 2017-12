Vujović: Cilj stabilnost i privredni rast

Beta pre 2 sata

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je danas da u raspodeli budžetskih sredstava nisu svi mogli da dobiju maksimalna povećanja plata, jer je cilj da se obezbedi stabilnost i trajno povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP).

"Za povećanje plata bio je prostor od 35 milijardi dinara i toliko je dozvoljeno, jer više od toga ne bi bilo u redu", rekao je Vujović odgovarajaći u Skupštini Srbije na pitanje poslanika SDS –NS Miroslava Aleksića na osnovu kog kriterijuma je određeno koliko će biti povećanje plata.

Vujović je rekao da o tome kako će taj iznos biti podeljen odlučuje cela Vlade i da "ne mogu svima u maksimumu da daju sve".



Važno je, kako je naveo, da budu izabrani prioriteti, a to su stabilnost i povećanje BDP-a, i dodao da će u 2018. biti ostvaren privredni rast od najmanje 3,5 odsto.

Prema njegovim rečima, građanima Srbije ubuduće treba da bude bolje i to pokazuju povećanje plata, smanjenje nezaposnosti i rast investicija.



Vujović je istakao i da nije moguće sprovesti reforme bez troškova.

Prema rečima poslanika Miroslava Aleksića, "Srbija je potpuno ekonomski slomljena".

"Sve vlade od 2000. do 2012. u proseku su imale rast BDP od pet odsto. Od 2012. do 2014. godine imali smo blagi porast BDP, a od 2014. do 2017. ulazimo u najgori ekonomski period od 2000. godine", rekao je on.

Aleksić je ocenio i da je jedina mera koju je ova vlast sprovela smanjenje deficita i da je to dobro, ali da je loše što je to urađeno "po leđima građana i privrede, a ne reformama javnih preduzeća i rastom BDP-a".