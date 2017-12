(Video) Dramatična vožnja kroz pakao! Automobili prolaze usred plamene buktinje u Kaliforniji

Navodi se da gori područje od Los Anđelesa uz pacifičku obalu sve do okruga Santa Barbara. U požarima do sada uništeno oko 150 kuća i da su zahvaćene velike površine. Slike i video snimci postavljeni na društvenim mrežama najbolje govore o razmerama ove katastrofe. #Year2017 This is NOT a movie set ...this is #Brentwood right now.... #SkirballFire #wildfire #firefight #LosAngeles #BelAir #CaliforniaWildfires #TakeCare...