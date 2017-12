Sneg pao u Hrvatskoj i BiH, u Srbiji izdato upozorenje RHMZ

Do kraja dana i u toku noći u Srbiji se očekuje stvaranje snežnog pokrivača, na severu do 5 cm, a u ostalim predelima od 5 do 10 cm, lokalno i više, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Kako se dodaje u upozorenju na snežne padavine za područje cele Srbiije, u planinskim predelima očekuje se dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Prema prognozi vremena za danas u Srbiji se očekuje naoblačenje sa kišom, padom temperature i...